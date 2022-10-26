Месяц будет не из простых: когда стоит ждать магнитных бурь в ноябре

Относительно спокойной будет лишь первая половина месяца

В ноябре метеозависимые по всему миру могут вновь столкнуться с ухудшением самочувствия и перепадами настроения, поскольку в этот месяц ожидается бурная активность на Солнце и, как следствие, несколько магнитных бурь.

Как говорится в материале "Вікна", последний осенний месяц будет весьма насыщен на всплески магнитной активности, а потому чувствительным к ней людям стоит знать даты заранее.

Так сообщается, что первые магнитные бури пройдут 6-8 ноября, однако из-за их низкой интенсивности особых проблем они доставить не должны. Впрочем, к своему самочувствию прислушиваться все же стоит.

11 ноября ожидается буря средней интенсивности, во время которой у метеозависимых могут быть перепады самочувствия и настроения.

14-15 ноября стоит ждать мощных магнитных возмущений, а потому в эти дни за своими ощущениями стоит следить особо внимательно.

Бурю средней интенсивности также стоит ждать в периоды 16-18 и 25-28 ноября, а уже 29 ноября Земля ощутит на себе последствия мощных всплесков солнечной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто наиболее чувствителен к этому явлению, а также что нужно делать, чтобы уменьшить его влияние на самочувствие и здоровье.