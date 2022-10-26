Місяць буде не з простих: коли варто чекати магнітних бур у листопаді

Відносно спокійною буде лише перша половина місяця

У листопаді метеозалежні по всьому світу можуть знову зіткнутися з погіршенням самопочуття та перепадами настрою, оскільки цього місяця очікується бурхлива активність на Сонці та, як наслідок, кілька магнітних бур.

Як йдеться у матеріалі "Вікна", останній осінній місяць буде дуже насичений на сплески магнітної активності, а тому чутливим до неї людям варто знати дати заздалегідь.

Так повідомляється, що перші магнітні бурі пройдуть 6-8 листопада, проте через їхню низьку інтенсивність особливих проблем вони доставити не повинні. Втім, до свого самопочуття прислухатися все ж таки варто.

11 листопада очікується буря середньої інтенсивності, під час якої у метеозалежних можуть бути перепади самопочуття та настрою.

14-15 листопада варто чекати на потужні магнітні обурення, а тому в ці дні за своїми відчуттями варто стежити особливо уважно.

На бурю середньої інтенсивності також варто чекати в періоди 16-18 і 25-28 листопада, а вже 29 листопада Земля відчує на собі наслідки потужних сплесків сонячної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто найбільш чутливий до цього явища, а також що потрібно робити, щоб зменшити його вплив на самопочуття та здоров’я.