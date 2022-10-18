Спокійні дні можна перерахувати на пальцях: коли чекати магнітних бур у найближчий місяць

Особливо уважними варто бути в кінці жовтня

Кінець жовтня та початок листопада ознаменується кількома магнітними бурями різної інтенсивності. У найближчі пару днів є лише одновідсотковий шанс на виникнення шторму із сонячної радіаційної бурі, але є й інша небезпека у геомагнітній активності землі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA. На період з 17 жовтня до 12 листопада сонячна активність буде низькою.

Активність геомагнітного поля (магнітного поля Землі) очікується від спокійної до відчутного рівня G1 (мала буря). Такий рівень ймовірний у такі дати:

26 жовтня,

28 жовтня,

30-31 жовтня,

02 листопада.

Активні рівні (менш потужні) можливі 17 жовтня, 20-21 жовтня, 27 жовтня, 29 жовтня, 1 листопада, 3-4 листопада та 11 листопада. Нестабільні рівні геомагнітного поля очікуються 22 жовтня, 6 листопада та 12 листопада.

Дні, що залишилися, очікуються спокійні. Підвищення геомагнітної активності обумовлено високошвидкісними потоками корональних дірок — темних областей у сонячній короні.

Зазначимо, що інші прогнози повідомляють, що останніми днями жовтня активність досягне вищого рівня — G2, що виллється в сильнішу бурю. Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку листопада варто чекати не лише магнітних бур, а й перших морозів.