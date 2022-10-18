Спокойные дни можно пересчитать по пальцам: когда ожидать магнитных бурь в ближайший месяц

Особо внимательными стоит быть в конце октября

Конец октября и начало ноября ознаменуется несколькими магнитными бурями разной интенсивности. В ближайшие пару дней есть лишь однопроцентный шанс на возникновение шторма с солнечной радиационной бури, но есть и другая опасность в геомагнитной активности земли.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA. На период с 17 октября по 12 ноября солнечная активность будет низкой.

Активность геомагнитного поля (магнитного поля Земли) ожидается от спокойной до ощутимого уровня G1 (малая буря). Такой уровень вероятен в такие даты:

26 октября,

28 октября,

30-31 октября,

02 ноября.

Активные уровни (менее мощные) вероятны 17 октября, 20-21 октября, 27 октября, 29 октября, 1 ноября, 3-4 ноября и 11 ноября. Нестабильные уровни геомагнитного поля ожидаются 22 октября, 6 ноября, 12 ноября.

Оставшиеся дни ожидаются спокойные. Повышение геомагнитной активности обусловлено высокоскоростными потоками корональных дыр — темных областей в солнечной короне.

Отметим, что другие прогнозы сообщают, что в последние дни октября активность достигнет более высокого уровня — G2, что выльется в более сильную бурю. Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале ноября стоит ждать не только магнитных бурь, но и первых морозов.