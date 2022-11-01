Пел с Кетти Пэрри: в США застрелили известного рэпера

Кадры с места преступления распространяют очевидцы

Американского рэпера Takeoff из хип-хоп-трио Migos застрелили в ночь с понедельника на вторник во время частной вечеринки в центре Хьюстона, штат Техас.

Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники в полиции. Ему было всего 28.

Инцидент произошел на закрытой вечеринке в честь дня рождения рэпера Jazz Prince. После завершения вечеринки между Takeoff и одним из гостей началась ссора, которая закончилась перестрелкой и смертью Takeoff.

Новости о смерти рэпера сначала распространялись в Твиттере: несколько очевидцев начали публиковать фото и видео мужчины, похожего на Takeoff, и лежащего на полу в боулинг-клубе 810 Billiards & Bowling Houston. Рядом с ним заметили Quavo – еще одного участника Migos.

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Takeoff был участником хип-хоп трио Migos, в состав группы также входили Quavo — дядя рэпера и Offset — его двоюродный брат. В 2016 году группа заняла первое место в чарте Billboard с песней Bad and Boujee.

В 2017 году Migos записали хит с певицей Кэти Перри Bon Appétit. Клип на песню на момент публикации уже собрал свыше 1,2 миллиарда просмотров и 7,5 лайков на YouTube.

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