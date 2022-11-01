Співав з Кеті Перрі: у США застрелили відомого репера

Кадри з місця злочину розповсюджують очевидці

Американського репера Takeoff із хіп-хоп-тріо Migos застрелили у ніч із понеділка на вівторок під час приватної вечірки у центрі Х’юстона, штат Техас.

Про це пише TMZ із посиланням на джерела в поліції. Йому було лише 28.

Інцидент стався на закритій вечірці на честь дня народження репера Jazz Prince. Після завершення вечірки між Takeoff та одним із гостей почалася сварка, яка закінчилася перестрілкою та смертю Takeoff.

Новини про смерть репера спочатку поширювалися у Твіттері: кілька очевидців почали публікувати фото та відео чоловіка, схожого на Takeoff, і лежачого на підлозі у боулінг-клубі 810 Billiards & Bowling Houston. Поруч із ним помітили Quavo – ще одного учасника Migos.

Кадри 18+

Takeoff був учасником хіп-хоп тріо Migos, до складу групи також входили Quavo – дядько репера та Offset – його двоюрідний брат. У 2016 році гурт зайняв перше місце в чарті Billboard з піснею Bad and Boujee.

У 2017 році Migos записали хіт зі співачкою Кеті Перрі — Bon Appétit. Кліп на пісню на момент публікації вже зібрав понад 1,2 мільярда переглядів та 7,5 мільйонів вподобайок на YouTube.

Раніше співачка Ріанна випустила перший за 6 років сингл Lift Me Up, присвячений покійному акторові Чедвіку Боузману — виконавцю головної ролі у фільмі "Чорна пантера".