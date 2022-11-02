Когда будет черная пятница в 2022 году в Украине: что это такое и как не стать жертвой фальшивых скидок
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Black Friday уже давно является всемирным днем распродаж, которого ожидают миллионы людей.
Черная пятница/Black Friday – это самый известный день масштабных распродаж во всем мире, когда большинство магазинов предлагают скидки на многие товары. В этот день, особенно если к нему правильно подготовиться, можно хорошенько закупиться, и при этом сэкономить достаточно кругленькую сумму.
"Телеграф" собрал для вас всю необходимую информацию про Черную пятницу: когда она будет в 2022 году в Украине, про ее историю и смысл. Также мы подготовили для вас несколько полезных советов, которые помогут вам удачно совершить покупки, и не нарваться на мошенников.
Черная пятница 2022: дата в Украине
Традиционно Черная пятница проходит в первую пятницу после Дня благодарения в США, и в 2022 году эта дата припадает на 25 ноября. Отметим, что "пятница" в названии распродажи еще не значит, что она будет всего день. Обычно период акции составляет три дня. Иногда магазины продлевают акцию в случае наличия остатков.
Черная пятница 2022: история всемирного дня скидок
Первые упоминания о Черной пятнице появились еще в 1960-ых годах и сначала это "событие" ассоциировались совсем не со скидками. Фразу "Black Friday" использовали полицейские в Филадельфии для описания интенсивного пешеходного и автомобильного движения, которое происходило на следующий день после Дня Благодарения. Лишь спустя 15 лет, в 1975 году этот термин начали использовать как описание "самого оживленного дня в году для шоппинга".
Стоит отметить, что ранее никаких больших скидок магазины не делали, однако со временем, когда такая традиция стала популярной во всем мире, появились различные акционные предложения.
Черная пятница 2022: как не стать жертвой фальшивых скидок
Чтобы Ваша черная пятница прошла эффективно и полезно, предлагаем Вам ознакомится с несколькими советами шопинга:
- Обдумайте список Ваших покупок заранее. Понемногу просматривайте предложения нужных Вам магазинов, а чем ближе распродажа, тем больше анонсов будет.
- Составьте список нужных Вам вещей. Это поможет Вам не накупить лишнего.
- Мониторьте стоимость нужных вам товаров в магазинах. Увы, но некоторые продавцы могут навариваться на подобных распродажах.
- Лучше всего делать покупки в первые часы распродажи — нужный товар тогда еще точно будет в наличии.
- Просматривайте товар перед покупкой. Если это интернет-магазин, то лучше всего покупать товар с послеоплатой, чтобы была возможность посмотреть на вещь. Опять же, увы, но некоторые магазины могут выставлять на распродажу не качественный товар.
Также, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в ноябре 2022 года, а также, какие праздники будут отмечаться в последний осенний месяц.