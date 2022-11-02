Когда будет черная пятница в 2022 году в Украине: что это такое и как не стать жертвой фальшивых скидок

Black Friday уже давно является всемирным днем распродаж, которого ожидают миллионы людей.

Черная пятница/Black Friday – это самый известный день масштабных распродаж во всем мире, когда большинство магазинов предлагают скидки на многие товары. В этот день, особенно если к нему правильно подготовиться, можно хорошенько закупиться, и при этом сэкономить достаточно кругленькую сумму.

"Телеграф" собрал для вас всю необходимую информацию про Черную пятницу: когда она будет в 2022 году в Украине, про ее историю и смысл. Также мы подготовили для вас несколько полезных советов, которые помогут вам удачно совершить покупки, и не нарваться на мошенников.

Черная пятница 2022: дата в Украине

Традиционно Черная пятница проходит в первую пятницу после Дня благодарения в США, и в 2022 году эта дата припадает на 25 ноября. Отметим, что "пятница" в названии распродажи еще не значит, что она будет всего день. Обычно период акции составляет три дня. Иногда магазины продлевают акцию в случае наличия остатков.

Черная пятница 2022: история всемирного дня скидок

Первые упоминания о Черной пятнице появились еще в 1960-ых годах и сначала это "событие" ассоциировались совсем не со скидками. Фразу "Black Friday" использовали полицейские в Филадельфии для описания интенсивного пешеходного и автомобильного движения, которое происходило на следующий день после Дня Благодарения. Лишь спустя 15 лет, в 1975 году этот термин начали использовать как описание "самого оживленного дня в году для шоппинга".

Обратите внимание, что Black Friday стартует в полночь

Стоит отметить, что ранее никаких больших скидок магазины не делали, однако со временем, когда такая традиция стала популярной во всем мире, появились различные акционные предложения.

Черная пятница 2022: как не стать жертвой фальшивых скидок

Чтобы Ваша черная пятница прошла эффективно и полезно, предлагаем Вам ознакомится с несколькими советами шопинга:

Черная пятница очень выгодна для всех любителей шопинга, ведь в этот период можно хорошенько сэкономить

Обдумайте список Ваших покупок заранее. Понемногу просматривайте предложения нужных Вам магазинов, а чем ближе распродажа, тем больше анонсов будет. Составьте список нужных Вам вещей. Это поможет Вам не накупить лишнего. Мониторьте стоимость нужных вам товаров в магазинах. Увы, но некоторые продавцы могут навариваться на подобных распродажах. Лучше всего делать покупки в первые часы распродажи — нужный товар тогда еще точно будет в наличии. Просматривайте товар перед покупкой. Если это интернет-магазин, то лучше всего покупать товар с послеоплатой, чтобы была возможность посмотреть на вещь. Опять же, увы, но некоторые магазины могут выставлять на распродажу не качественный товар.

Также, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в ноябре 2022 года, а также, какие праздники будут отмечаться в последний осенний месяц.