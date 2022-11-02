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Коли буде чорна п’ятниця 2022 року в Україні: що це таке і як не стати жертвою фальшивих знижок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Всесвітній день знижок припадає на останній четвер листопада
Всесвітній день знижок припадає на останній четвер листопада. Фото pexels.com

Black Friday вже давно є всесвітнім днем розпродажів, на який очікують мільйони людей.

Чорна п’ятниця/Black Friday – це найвідоміший день масштабних розпродажів у всьому світі, коли більшість магазинів пропонують знижки на багато товарів. Цього дня, особливо якщо до нього правильно підготуватися, можна добре закупитись, і при цьому заощадити досить кругленьку суму.

"Телеграф" зібрав для вас всю необхідну інформацію про Чорну п’ятницю: коли вона буде 2022 року в Україні, про її історію та зміст. Також ми підготували вам кілька корисних порад, які допоможуть вам вдало зробити покупки, і не нарватися на шахраїв.

Чорна п’ятниця 2022 року: дата в Україні

Традиційно Чорна п’ятниця проходить у першу п’ятницю після Дня подяки в США, і 2022 року ця дата припадає на 25 листопада. Зазначимо, що "п’ятниця" у назві розпродажу ще не означає, що вона буде лише день. Зазвичай період акції складає три дні. Іноді магазини продовжують акцію у разі залишків.

Чорна п’ятниця 2022: історія всесвітнього дня знижок

Перші згадки про Чорну п’ятницю з’явилися ще в 1960-х роках і спочатку ця "подія" асоціювалася зовсім не зі знижками. Фразу "Black Friday" використовували поліцейські у Філадельфії для опису інтенсивного пішохідного та автомобільного руху, що відбувався наступного дня після Дня Подяки. Лише через 15 років, в 1975 році цей термін почали використовувати як опис "найжвавішого дня в році для шопінгу".

Чорна п’ятниця у 2022 році
Зверніть увагу, що Black Friday стартує опівночі

Варто зазначити, що раніше жодних великих знижок магазини не робили, проте з часом, коли така традиція стала популярною у всьому світі, з’явилися різноманітні акції пропозиції.

Чорна п’ятниця 2022 року: як не стати жертвою фальшивих знижок

Щоб Ваша чорна п’ятниця пройшла ефективно та корисно, пропонуємо Вам ознайомитись з кількома порадами шопінгу:

Чорна п’ятниця у 2022 році
Чорна п’ятниця дуже вигідна для всіх любителів шопінгу, адже в цей період можна добре заощадити
  1. Обміркуйте список ваших покупок заздалегідь. Помалу переглядайте пропозиції потрібних Вам магазинів, а чим ближче розпродаж, тим більше анонсів буде.
  2. Складіть список потрібних речей. Це допоможе Вам не купувати зайвого.
  3. Моніторте вартість потрібних вам товарів у магазинах. На жаль, деякі продавці можуть наварюватися на подібних розпродажах.
  4. Найкраще робити покупки в перші години розпродажу — потрібний товар тоді точно буде в наявності.
  5. Переглядайте товар перед покупкою. Якщо це інтернет-магазин, то найкраще купувати товар із післяоплатою, щоб була можливість подивитися на річ. Знову ж таки, на жаль, деякі магазини можуть виставляти на розпродаж не якісний товар.

Також раніше "Телеграф" розповідав, у яких числах будуть вихідні та робочі дні в українців у листопаді 2022 року, а також, які свята відзначатимуться в останній осінній місяць.

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#Розпродаж #Чорна п'ятниця