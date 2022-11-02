Сверкающая кухонная мойка без разводов: три легких лайфхака дадут идеальный результат

На помощь в уборке придут подручные средства

Кухонные мойки являются одним из наиболее часто используемых приборов в доме, но достаточно ли часто вы их моете? Обычно раковина на кухне используется ежедневно. Несмотря на это, многие люди не понимают, как часто они должны чистить мойку. Хотя провести чистку раковины на кухне можно лишь при использовании натуральных продуктов.

Как пишет издание Express, в идеале мыть раковину на кухне нужно каждый день. Даже если вы не видите грязи, мойка — это прекрасная среда для микробов и бактерий в вашем доме. Поэтому присмотритесь к простым лайфхакам по чистке раковины на кухне.

Как очистить раковину на кухню с помощью подручных продуктов

Уксус — полностью натуральный способ дезинфекции и очистки. Его можно использовать на мойках из эмали, керамики и нержавеющей стали. Если опасаетесь, то перед использованием уксуса проверьте жидкость на небольшом участке мойки.

Лайфхак для мойки из нержавеющей стали:

Насыпьте в раковину пищевую соду, а затем с помощью губки потрите поверхность круговыми движениями.

Сода мягко очищает, не царапая нержавеющую сталь. Затем протрите раковину уксусом. Шипения – нормальная реакция этих продуктов.

Промойте раковину водой, затем протрите лимоном, чтобы избавиться от легкого запаха уксуса.

Для дополнительного блеска налейте немного оливкового масла на кусок кухонного полотенца и натрите им мойку.

Лайфхак для керамической раковины на кухне:

Приготовьте раствор из половины воды и половины уксуса. Смочите в нем мягкую ткань и аккуратно протрите раковину. Это должно помочь удалить любые пятна или отложения известкового налета.

Следите за тем, чтобы уксус не контактировал с керамической поверхностью, так как кислота может повредить ее. Используйте старую зубную щетку, чтобы почистить особенно сложные участки. После завершения промойте раковину теплой водой.

Используйте половинку лимона, чтобы протереть поверхность раковины. Вы можете оставить мойка на полчаса, прежде чем снова промыть теплой водой. Это поможет устранить любые запахи и придаст приятный блеск поверхности.

Лайфхак для эмалированной кухонной мойки:

Сделайте раствор из половины воды и уксуса. Как и в случае с керамической раковиной, мыть поверхность нужно быстро, чтобы не повредить кислотой. Окуните мягкую ткань в смесь и протрите ею поверхность раковины, прежде чем смыть водой.

Если есть стойкие пятна, попробуйте смешать соду с небольшим количеством воды, пока не получится что-то похожее на зубную пасту. Возьмите зубную щетку и нанесите смесь на загрязнения. Снова ополосните раковину и используйте мякоть половины лимона, чтобы удалить любые запахи и придать поверхности красивый блеск.

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