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"Мертві ор*и не гудуть": Зибров перепел свой легендарный хит и привел в восторг соцсети (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Павел Зибров удивил сеть Новость обновлена 08 ноября 2022, 12:23
Павел Зибров удивил сеть. Фото instagram.com/pavlo_zibrov

Трек Зиброва пополнил копилку украинских песен, едко высмеивающих врага

Украинский певец Павел Зибров, который ранее призвал отбирать гражданство у артистов-предателей, выпустил новую версию своей легендарной песни "Мертві бджоли не гудуть". Теперь в ней идет речь вовсе не о насекомых.

Фрагмент трека ""Мертві ор*и не гудуть" артист опубликовал на своей странице в Instagram во вторник, 8 ноября. В комментариях одобрительно отреагировали на музыкальную новинку Зиброва и не сдерживают слов похвалы и поддержки в адрес певца.

Так, песня получила современную аранжировку, но главная изюминка заключается в видоизмененном тексте. Вместо пчел Зибров поет о российских захватчиках:

"На цім світі бий, соколе

Хай відчують нашу лють,

Мертві ор*и, мертві ор*и,

Мертві ор*и, не гудуть".

Также в треке упоминается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который "бьет мос*аля за свободу и долю".

Слушатели позитивно оценили новинку от артиста и расплылись в комплиментах. В комментариях пользователи пишут:

  • "Легенда"
  • "Ура! Крутяк!"
  • "Вам спасибо за ваше творчество"
  • "Не гудуть, но смердят"
  • "Браво"
Реакция сети на песню Павла Зиброва
Сеть в восторге от песни Павла Зиброва
Комментарии о песне Павла Зиброва
Легендарный хит Зиброва удачно "адаптировался" к военным реалиям

Кроме того, артист выпустил клип на ремикс своего хита. В ролике он предстал в образе в роли Зибрембо, где вместе с усатыми боевыми пчелами борется с врагами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Kalush Orchestra восхитили сеть новым треком, записанным с польским репером. Песня записана на двух языках и передает солидарность поляков и их поддержку Украине в борьбе с агрессором.

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#Песня #Павел Зибров