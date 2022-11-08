"Мертві ор*и не гудуть": Зибров перепел свой легендарный хит и привел в восторг соцсети (видео)
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Трек Зиброва пополнил копилку украинских песен, едко высмеивающих врага
Украинский певец Павел Зибров, который ранее призвал отбирать гражданство у артистов-предателей, выпустил новую версию своей легендарной песни "Мертві бджоли не гудуть". Теперь в ней идет речь вовсе не о насекомых.
Фрагмент трека ""Мертві ор*и не гудуть" артист опубликовал на своей странице в Instagram во вторник, 8 ноября. В комментариях одобрительно отреагировали на музыкальную новинку Зиброва и не сдерживают слов похвалы и поддержки в адрес певца.
Так, песня получила современную аранжировку, но главная изюминка заключается в видоизмененном тексте. Вместо пчел Зибров поет о российских захватчиках:
"На цім світі бий, соколе
Хай відчують нашу лють,
Мертві ор*и, мертві ор*и,
Мертві ор*и, не гудуть".
Также в треке упоминается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который "бьет мос*аля за свободу и долю".
Слушатели позитивно оценили новинку от артиста и расплылись в комплиментах. В комментариях пользователи пишут:
- "Легенда"
- "Ура! Крутяк!"
- "Вам спасибо за ваше творчество"
- "Не гудуть, но смердят"
- "Браво"
Кроме того, артист выпустил клип на ремикс своего хита. В ролике он предстал в образе в роли Зибрембо, где вместе с усатыми боевыми пчелами борется с врагами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Kalush Orchestra восхитили сеть новым треком, записанным с польским репером. Песня записана на двух языках и передает солидарность поляков и их поддержку Украине в борьбе с агрессором.