Трек Зиброва пополнил копилку украинских песен, едко высмеивающих врага

Украинский певец Павел Зибров, который ранее призвал отбирать гражданство у артистов-предателей, выпустил новую версию своей легендарной песни "Мертві бджоли не гудуть". Теперь в ней идет речь вовсе не о насекомых.

Фрагмент трека ""Мертві ор*и не гудуть" артист опубликовал на своей странице в Instagram во вторник, 8 ноября. В комментариях одобрительно отреагировали на музыкальную новинку Зиброва и не сдерживают слов похвалы и поддержки в адрес певца.

Так, песня получила современную аранжировку, но главная изюминка заключается в видоизмененном тексте. Вместо пчел Зибров поет о российских захватчиках:

"На цім світі бий, соколе

Хай відчують нашу лють,

Мертві ор*и, мертві ор*и,

Мертві ор*и, не гудуть".

Также в треке упоминается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который "бьет мос*аля за свободу и долю".

Слушатели позитивно оценили новинку от артиста и расплылись в комплиментах. В комментариях пользователи пишут:

"Легенда"

"Ура! Крутяк!"

"Вам спасибо за ваше творчество"

"Не гудуть, но смердят"

"Браво"

Сеть в восторге от песни Павла Зиброва

Легендарный хит Зиброва удачно "адаптировался" к военным реалиям

Кроме того, артист выпустил клип на ремикс своего хита. В ролике он предстал в образе в роли Зибрембо, где вместе с усатыми боевыми пчелами борется с врагами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Kalush Orchestra восхитили сеть новым треком, записанным с польским репером. Песня записана на двух языках и передает солидарность поляков и их поддержку Украине в борьбе с агрессором.