Таропрогноз на 9 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Некоторых в среду подстерегают потери, — следует быть осторожнее

Среда, 9 ноября, для одних выдастся непростой, другим же наоборот может принести долгожданное облегчение.

Об этом можно судить по прогнозу карт Таро, которые выпали на этот день. Чтобы узнать, какие сюрпризы ждут именно для Вас, — выберите одну карту:

Выбирайте не раздумывая

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, перевернутый Шут и Пятерка пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, 9 ноября эта проблема может решиться. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Перевернутый Шут

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В среду Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз Таро, что ждет все знаки Зодиака в ноябре.