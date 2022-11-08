Таропрогноз на 9 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Деяких у середу чатують втрати, — слід бути обережнішими

Середа, 9 листопада, для одних видасться непростою, іншим навпаки може принести довгоочікуване полегшення.

Про це можна судити за прогнозом карток Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, які сюрпризи чекають саме Вас, виберіть одну карту:

Вибирайте не роздумуючи

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сімка мечів, перевернутий Блазень і П’ятірка пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали чи образили, 9 листопада ця проблема може вирішитись. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Перевернутий Блазень

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. У середу Ви можете бути схильні до імпульсивних і необдуманих вчинків, тож постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді.