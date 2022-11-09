Так дождик или мишура? В сети разгорелся эпичный спор о названии популярного новогоднего украшения

До истины пользователи пока не дошли, но сошлись на том, что украшение все равно съест кот

До новогодних праздников остается еще почти два месяца, а в сети уже развернулись настоящие баталии относительно одного из наиболее популярных украшений на елке.

Так пользователь Твиттер под никнеймом "рікі тікі саня" задал вопрос, который и спровоцировал противостояние двух лагерей. В одном из них считают, что украшение именуется "дождик", а сторонники второго убеждены, что это "мишура".

В частности, сторонники "мишуры" убеждены, что "дождиком" называются плоские блестящие полоски, а пушистые именуются исключительно "мишурой".

Их оппоненты выразили убеждение, что все блестящие полоски именуются "дождиком" вне зависимости от того, пушистые ли они или плоские.

Вместе с тем нашлись и сторонники того, что это украшение на самом деле именуется снежком и даже гирляндой.

Впрочем, нашлись и те, кто не стал участвовать в споре и нашли альтернативное название этому украшению.

Как сообщалось ранее, в этом году из-за войны массовых новогодних мероприятий в Украине не будет, однако власти Киева всерьез задумываются о том, чтобы установить елку в центре города.