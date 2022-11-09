Укр

Так дождик или мишура? В сети разгорелся эпичный спор о названии популярного новогоднего украшения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дождик, мишура или снежок
Дождик, мишура или снежок

До истины пользователи пока не дошли, но сошлись на том, что украшение все равно съест кот

До новогодних праздников остается еще почти два месяца, а в сети уже развернулись настоящие баталии относительно одного из наиболее популярных украшений на елке.

Так пользователь Твиттер под никнеймом "рікі тікі саня" задал вопрос, который и спровоцировал противостояние двух лагерей. В одном из них считают, что украшение именуется "дождик", а сторонники второго убеждены, что это "мишура".

В частности, сторонники "мишуры" убеждены, что "дождиком" называются плоские блестящие полоски, а пушистые именуются исключительно "мишурой".

Их оппоненты выразили убеждение, что все блестящие полоски именуются "дождиком" вне зависимости от того, пушистые ли они или плоские.

Вместе с тем нашлись и сторонники того, что это украшение на самом деле именуется снежком и даже гирляндой.

Впрочем, нашлись и те, кто не стал участвовать в споре и нашли альтернативное название этому украшению.

Как сообщалось ранее, в этом году из-за войны массовых новогодних мероприятий в Украине не будет, однако власти Киева всерьез задумываются о том, чтобы установить елку в центре города.

Теги:
#Украшения #Елка #Новый год