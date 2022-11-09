Так дощик чи мішура? У мережі розгорілася епічна суперечка про назву популярної новорічної прикраси

До істини користувачі поки не дійшли, але зійшлися на тому, що прикрасу все одно з’їсть кіт

До новорічних свят залишається ще майже два місяці, а в мережі вже розгорнулися справжні баталії щодо однієї з найпопулярніших прикрас на ялинці.

Так користувач Твіттер під нікнеймом "рікі тікі саня" поставив питання, яке й спровокував протистояння двох таборів. В одному з них вважають, що прикраса називається "дощик", а прихильники другого переконані, що це "мішура".

Зокрема, прихильники "мішури" переконані, що "дощиком" називаються плоскі блискучі смужки, а пухнасті називаються виключно "мішурою".

Їхні опоненти висловили переконання, що всі блискучі смужки називаються "дощиком" незалежно від того, пухнасті вони чи плоскі.

Натомість знайшлися і прихильники того, що ця прикраса насправді називається сніжком і навіть гірляндою.

Втім, знайшлися й ті, хто не став брати участь у суперечці та знайшли альтернативну назву цій прикрасі.

Як повідомлялося раніше, цього року через війну масових новорічних заходів в Україні не буде, проте влада Києва серйозно замислюється про те, щоб встановити ялинку в центрі міста.