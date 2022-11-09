Так дощик чи мішура? У мережі розгорілася епічна суперечка про назву популярної новорічної прикраси
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До істини користувачі поки не дійшли, але зійшлися на тому, що прикрасу все одно з’їсть кіт
До новорічних свят залишається ще майже два місяці, а в мережі вже розгорнулися справжні баталії щодо однієї з найпопулярніших прикрас на ялинці.
Так користувач Твіттер під нікнеймом "рікі тікі саня" поставив питання, яке й спровокував протистояння двох таборів. В одному з них вважають, що прикраса називається "дощик", а прихильники другого переконані, що це "мішура".
Зокрема, прихильники "мішури" переконані, що "дощиком" називаються плоскі блискучі смужки, а пухнасті називаються виключно "мішурою".
Їхні опоненти висловили переконання, що всі блискучі смужки називаються "дощиком" незалежно від того, пухнасті вони чи плоскі.
Натомість знайшлися і прихильники того, що ця прикраса насправді називається сніжком і навіть гірляндою.
Втім, знайшлися й ті, хто не став брати участь у суперечці та знайшли альтернативну назву цій прикрасі.
Як повідомлялося раніше, цього року через війну масових новорічних заходів в Україні не буде, проте влада Києва серйозно замислюється про те, щоб встановити ялинку в центрі міста.