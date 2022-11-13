Таропрогноз на 14 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Некоторых могут поджидать испытания

Понедельник, 14 ноября, может принести беспорядок в жизни некоторых, однако других наоборот подтолкнет на путь процветания.

На это указывает расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Выберите без раздумий одну из трех карт, чтобы узнать, что ждет в понедельник именно Вас:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Десятка жезлов, перевернутый Маг, Императрица

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Десятка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она предупреждает, что 14 ноября Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.

Перевернутый Маг

Это карта непоследовательности и беспорядка. Она указывает, что в понедельник либо у Вас будет хаос в мыслях и Вы можете всерьез задуматься над каким-то безнравственным поступком, либо в Вашей жизни объявится неприятная личность, которой нельзя доверять.

Императрица

Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей. Неделя начнется у Вас с эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро на неделю для всех знаков Зодиака.