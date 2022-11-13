Таропрогноз на 14 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

На деяких можуть чекати випробування

Понеділок, 14 листопада, може принести безлад у житті деяких, проте інших навпаки підштовхне на шлях процвітання.

На це вказує розклад карт Таро, який випав на цей день. Виберіть без роздумів одну з трьох карт, щоб дізнатися, що чекає у понеділок саме на Вас:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка жезлів, перевернутий Маг, Імператриця

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона попереджає, що 14 листопада Ви можете мати справу з якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладу. Вона вказує, що у понеділок або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Імператриця

Імператриця сповнена любові та ніжності, за допомогою яких може правити, керувати та досягати цілей. Тиждень розпочнеться у Вас з емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро на тиждень для всіх знаків Зодіаку.