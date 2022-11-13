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Таропрогноз на 14 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на чотирнадцятий день листопада
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на чотирнадцятий день листопада. Фото telegraf.com.ua

На деяких можуть чекати випробування

Понеділок, 14 листопада, може принести безлад у житті деяких, проте інших навпаки підштовхне на шлях процвітання.

На це вказує розклад карт Таро, який випав на цей день. Виберіть без роздумів одну з трьох карт, щоб дізнатися, що чекає у понеділок саме на Вас:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка жезлів, перевернутий Маг, Імператриця

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона попереджає, що 14 листопада Ви можете мати справу з якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладу. Вона вказує, що у понеділок або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Імператриця

Імператриця сповнена любові та ніжності, за допомогою яких може правити, керувати та досягати цілей. Тиждень розпочнеться у Вас з емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

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