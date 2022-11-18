В эвакуацию с фаготом: парень из Украины выступит в одном из самых престижных концертных залов мира

Долгий путь привел юного выходца из Днепра в США

Украинский подросток эвакуировался из Украины имея при себе рюкзак с отцовским фаготом и после длительного путешествия оказался в США, где вскоре выступит в одном из самых престижных концертных залов мира.

Историей 15-летнего Дмитрия Тишина поделилось издание CNN. Парень является выходцем из Днепра и в первые дни войны он вместе со многими другими украинцами был вынужден покинуть страну.

Ему пришлось ждать в толпе на эвакуацию, затем 24 часа ехать на поезде в Польшу, после чего он добрался к Берлину и в конечном итоге попал в США.

При себе у него был лишь рюкзак и фагот. Отмечается, что все родственники Тишина остались в Украине, изначально с ним была мать, но потом она решила вернуться на родину.

По словам подростка, он пытается регулярно держать с ними связь, однако из-за разницы в часовых поясах это бывает проблематично.

В настоящее время он готовится к дебюту в Нью-Йоркском молодежном симфоническом оркестре в Карнеги-холле.

"Я очень взволнован, потому что Нью-Йоркский симфонический оркестр — лучший оркестр, в котором я когда-либо играл. Это будет просто здорово", — говорит он.

Напомним, знаменитый британский уличный художник Бэнкси, который ранее подтвердил свое авторство граффити в Бородянке, показал, как создавал рисунки в Украине.