В евакуацію з фаготом: хлопець з України виступить в одному з найпрестижніших концертних залів світу

Довгий шлях привів юного вихідця з Дніпра до США

Український підліток евакуювався з України, маючи при собі рюкзак з батьківським фаготом і після тривалої подорожі опинився в США, де незабаром виступить в одній із найпрестижніших концертних залів світу.

Історією 15-річного Дмитра Тішина поділилося видання CNN. Хлопець є вихідцем із Дніпра і в перші дні війни він разом із багатьма іншими українцями був змушений залишити країну.

Йому довелося чекати в натовпі на евакуацію, потім 24 години їхати поїздом до Польщі, після чого він дістався Берліна і зрештою потрапив до США.

При собі він мав лише рюкзак і фагот. Зазначається, що всі родичі Тішина залишилися в Україні, спочатку була мати, але потім вона вирішила повернутися на батьківщину.

За словами підлітка, він намагається регулярно тримати з ними зв’язок, проте через різницю у часових поясах це буває проблематично.

Наразі він готується до дебюту у Нью-Йоркському молодіжному симфонічному оркестрі в Карнегі-холі.

"Я дуже схвильований, тому що Нью-Йоркський симфонічний оркестр — найкращий оркестр, в якому я коли-небудь грав. Це буде просто чудово", — каже він.

Нагадаємо, знаменитий британський вуличний художник Бенксі, який раніше підтвердив своє авторство графіті у Бородянці, показав, як створював малюнки в Україні.