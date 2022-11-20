Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Стрельцов ждут серьезные перемены, а с Близнецами пребудет сила

Для некоторых пришло время наконец выйти из тупика

Конец ноября многим подарит возможность изменить жизнь к лучшему и начать двигаться к своим целям, в то время как у других наоборот могут возникнуть различные препятствия.

Об этом можно судить по раскладу, который выпал на картах Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 21 по 27 ноября.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — перевернутый Отшельник

Неоднозначная карта, которая может указывать на то, что Вы решили надеяться на собственные силы и пренебрегли посторонней помощью, чего делать не стоило. Также она может предупреждать об ухудшении состояния здоровья или конфликтах в отношениях на этой неделе.

Телец — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но в один момент испытали разочарование в деле. Талант и мастерство остаются при Вас, но нет желания больше двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Близнецы — Десятка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой великой силы. Она говорит, что в течение новой недели Вы можете столкнуться с какой-то проблемой, однако Сила будет на Вашей стороне. Возможно, будет нелегко, но Вы предупреждены и справитесь.

Рак — Верховная жрица

На этой неделе могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Лев — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта предвещает мало приятного, — в ближайшие дни могут возникнуть ссоры и споры на ровном месте, также есть риск необдуманных и неразумных поступков. Лучше пока воздержаться от поездок.

Дева — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Весы — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Скорпион — Звезда

На неделе как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Стрелец — перевернутая Шестерка кубков

В ближайшие дни Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Козерог — Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Водолей — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Рыбы — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. На этой неделе положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше. На подвижки в делах сердечных рассчитывать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, что ждать всем знакам Зодиака в плане денег и работы на этой неделе.