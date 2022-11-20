Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Стрільців чекають серйозні зміни, а з Близнюками буде сила

Для деяких настав час нарешті вийти з глухого кута

Кінець листопада багатьом подарує можливість змінити життя на краще і почати рухатися до своїх цілей, тоді як перед іншими навпаки можуть встати різні перешкоди.

Про це можна судити з розкладу, який випав на картах Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 21 по 27 листопада.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — перевернутий Самітник

Неоднозначна карта, яка може вказувати на те, що Ви вирішили сподіватися на власні сили і знехтували сторонньою допомогою, чого не варто було робити. Також вона може попереджати про погіршення стану здоров’я або конфлікти у відносинах цього тижня.

Тілець — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Близнюки — Десятка жезлів

Ця карта ще називається Владикою великої сили. Вона каже, що протягом нового тижня Ви можете мати справу з якоюсь проблемою, проте Сила буде на Вашій стороні. Можливо, буде нелегко, але Ви попереджені та впораєтеся.

Рак — Верховна жриця

Цього тижня можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути чесним та уважним.

Лев — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта віщує мало приємного, — найближчими днями можуть виникнути сварки та суперечки на рівному місці, також є ризик необдуманих та нерозумних вчинків. Краще поки що утриматися від поїздок.

Діва — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Терези — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Скорпіон — Зірка

На тижні як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Стрілець — перевернута Шістка кубків

Найближчими днями Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Козеріг — Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Водолій — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Риби — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Цього тижня покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще. На зрушення у справах любовних розраховувати не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, що чекатиме на всі знаки Зодіаку у питанні грошей і роботи цього тижня.