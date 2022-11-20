Таропрогноз на 21 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Многие будут не в духе с самого начала недели
Понедельник, 21 ноября, многим принесет дурное настроение и различные неурядицы, однако некоторым все же повезет.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на рисунке:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутая Сила
В понедельник Вы можете быть особенно подвержены импульсивно-агрессивному настроению, из-за чего можете сотворить конфликт на ровном месте. Постарайтесь не навредить важным отношениям и не идти напролом.
Шестерка кубков
Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.
Перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в понедельник у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака стоит ждать прибавки и успеха на работе на этой неделе.