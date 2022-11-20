Таропрогноз на 21 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Многие будут не в духе с самого начала недели

Понедельник, 21 ноября, многим принесет дурное настроение и различные неурядицы, однако некоторым все же повезет.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на рисунке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Сила, Шестерка кубков, перевернутая Пятерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Сила

В понедельник Вы можете быть особенно подвержены импульсивно-агрессивному настроению, из-за чего можете сотворить конфликт на ровном месте. Постарайтесь не навредить важным отношениям и не идти напролом.

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в понедельник у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака стоит ждать прибавки и успеха на работе на этой неделе.