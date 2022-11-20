Таропрогноз на 21 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Багато хто буде не в дусі з самого початку тижня

Понеділок, 21 листопада, багатьом принесе поганий настрій і різні негаразди, проте деяким все ж таки пощастить.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на малюнку:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сила, Шістка кубків, перевернута П’ятірка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Сила

У понеділок Ви можете бути особливо схильні до імпульсивно-агресивного настрою, через що можете створити конфлікт на рівному місці. Постарайтеся не нашкодити важливим відносинам і не йти напролом.

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у понеділок у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку варто чекати надбавки та успіхів на роботі цього тижня.