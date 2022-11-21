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Таропрогноз на 22 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать второй день ноября
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать второй день ноября. Фото telegraf.com.ua

Вторник выдастся весьма продуктивным днем

Вторник, 22 ноября, многим даст возможность наладить рабочую и профессиональную жизнь к лучшему, а некоторые наладят жизнь в целом, не ограничиваясь деловыми вопросами.

Такой положительный прогноз выпал в раскладе по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждать именно Вам, — выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка мечей, Паж пентаклей, Король пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые изменения к лучшему, что Вы оставите позади старые проблемы и отправитесь в "плаванье" к более спокойной жизни. Это может быть как в переносном смысле, в плане обновления личности и обретения более позитивного взгляда на вещи, так и в прямом, — в плане удачного переезда или благоприятной поездки. Главное не останавливайтесь на достигнутом и слушайте свой внутренний голос.

Паж пентаклей

Во вторник Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Кроме того, не отказывайтесь от выгодных сделок и не упускайте возможность помочь другим.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца недели.

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