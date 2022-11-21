Таропрогноз на 22 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Вторник выдастся весьма продуктивным днем

Вторник, 22 ноября, многим даст возможность наладить рабочую и профессиональную жизнь к лучшему, а некоторые наладят жизнь в целом, не ограничиваясь деловыми вопросами.

Такой положительный прогноз выпал в раскладе по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждать именно Вам, — выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка мечей, Паж пентаклей, Король пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые изменения к лучшему, что Вы оставите позади старые проблемы и отправитесь в "плаванье" к более спокойной жизни. Это может быть как в переносном смысле, в плане обновления личности и обретения более позитивного взгляда на вещи, так и в прямом, — в плане удачного переезда или благоприятной поездки. Главное не останавливайтесь на достигнутом и слушайте свой внутренний голос.

Паж пентаклей

Во вторник Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Кроме того, не отказывайтесь от выгодных сделок и не упускайте возможность помочь другим.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца недели.