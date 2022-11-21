Таропрогноз на 22 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Вівторок видасться дуже продуктивним днем

Вівторок, 22 листопада, багатьом дасть можливість налагодити робоче та професійне життя на краще, а деякі налагодять життя в цілому, не обмежуючись діловими питаннями.

Такий позитивний прогноз випав у розкладі за картами Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекати саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка мечів, Паж пентаклів, Король пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, що Ви залишите позаду старі проблеми і вирушите у "плавання" до більш спокійного життя. Це може бути як у переносному значенні, у плані оновлення особистості та набуття більш позитивного погляду на речі, так і в прямому — у плані вдалого переїзду чи сприятливої поїздки. Головне не зупиняйтеся на досягнутому та слухайте свій внутрішній голос.

Паж пентаклів

У вівторок Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Крім того, не відмовляйтеся від вигідних угод і не втрачайте можливості допомогти іншим.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця тижня.