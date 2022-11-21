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Таропрогноз на 22 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять другий день листопада
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцять другий день листопада. Фото telegraf.com.ua

Вівторок видасться дуже продуктивним днем

Вівторок, 22 листопада, багатьом дасть можливість налагодити робоче та професійне життя на краще, а деякі налагодять життя в цілому, не обмежуючись діловими питаннями.

Такий позитивний прогноз випав у розкладі за картами Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекати саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка мечів, Паж пентаклів, Король пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, що Ви залишите позаду старі проблеми і вирушите у "плавання" до більш спокійного життя. Це може бути як у переносному значенні, у плані оновлення особистості та набуття більш позитивного погляду на речі, так і в прямому — у плані вдалого переїзду чи сприятливої поїздки. Головне не зупиняйтеся на досягнутому та слухайте свій внутрішній голос.

Паж пентаклів

У вівторок Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Крім того, не відмовляйтеся від вигідних угод і не втрачайте можливості допомогти іншим.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця тижня.

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