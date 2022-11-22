Таропрогноз на 23 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Лучше не игнорировать свою интуицию в среду
В среду, 23 ноября, многие смогут найти гармонию и равновесие, в то время как некоторые наоборот будут выбиты из колеи и натворить бед.
На это указывает расклад по картам Таро, которые выпали на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Шестерка мечей
Эта карта второй день подряд выпадает на первой позиции. Она обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.
Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в среду исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.
Перевернутая Тройка жезлов
В среду у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на эту неделю.