Таропрогноз на 23 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Лучше не игнорировать свою интуицию в среду

В среду, 23 ноября, многие смогут найти гармонию и равновесие, в то время как некоторые наоборот будут выбиты из колеи и натворить бед.

На это указывает расклад по картам Таро, которые выпали на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка мечей, Туз кубков и перевернутая Тройка жезлов

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Шестерка мечей

Эта карта второй день подряд выпадает на первой позиции. Она обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в среду исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Перевернутая Тройка жезлов

В среду у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на эту неделю.