Таропрогноз на 23 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Краще не ігнорувати свою інтуїцію у середу

У середу, 23 листопада, багато хто зможе знайти гармонію та рівновагу, тоді як деякі навпаки будуть вибиті з колії та наробити бід.

На це вказує розклад карт Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карт:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка мечів, Туз кубків і перевернута Трійка жезлів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Шістка мечів

Ця карта другий день поспіль випадає у першій позиції. Вона обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме в середу виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Перевернута Трійка жезлів

У середу у Вас може все звалитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень.