Укр

Таропрогноз на 28 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
854
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать восьмой день ноября
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать восьмой день ноября. Фото telegraf.com.ua

Начало недели будет не самым легким

Понедельник, 28 ноября, принесет довольно много перемен и конфликтов, однако некоторым наоборот даст возможность для роста.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовыми именно Вам, выберите одну из карт на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Паж мечей, Рыцарь жезлов, Паж пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Паж мечей

Судя по всему, в первый день недели Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Рыцарь жезлов

Этот рыцарь может указывать на то, что в ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Паж пентаклей

В понедельник Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Кроме того, не отказывайтесь от выгодных сделок и не упускайте возможность помочь другим.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад по картам Таро, какие знаки Зодиака на этой неделе разорятся, а какие — разбогатеют.

Теги:
#Прогноз Таро