Таропрогноз на 28 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Начало недели будет не самым легким

Понедельник, 28 ноября, принесет довольно много перемен и конфликтов, однако некоторым наоборот даст возможность для роста.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовыми именно Вам, выберите одну из карт на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Паж мечей, Рыцарь жезлов, Паж пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Паж мечей

Судя по всему, в первый день недели Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Рыцарь жезлов

Этот рыцарь может указывать на то, что в ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Паж пентаклей

В понедельник Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Кроме того, не отказывайтесь от выгодных сделок и не упускайте возможность помочь другим.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад по картам Таро, какие знаки Зодиака на этой неделе разорятся, а какие — разбогатеют.