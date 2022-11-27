Таропрогноз на 28 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня буде не найлегшим

Понеділок, 28 листопада, принесе чимало змін та конфліктів, проте деяким навпаки дасть можливість для зростання.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовими саме Вам, виберіть одну з карток на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Паж мечів, Лицар жезлів, Паж пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Паж мечів

Судячи з усього, у перший день тижня Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Лицар жезлів

Цей лицар може вказувати на те, що найближчим часом на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Паж пентаклів

У понеділок Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Крім того, не відмовляйтеся від вигідних угод і не втрачайте можливості допомогти іншим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад за картами Таро, які знаки Зодіаку цього тижня розоряться, а які розбагатіють.