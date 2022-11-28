Таропрогноз на 29 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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Деяким варто ризикнути цього дня
Вівторок, 29 листопада, стане неоднозначним днем — для одних можуть настати зміни та переломи в житті, тоді як іншим навпаки варто сповільнитись і нічого не робити.
На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, які сюрпризи вівторок приготував саме Вам, виберіть одну з карт:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Башта
Для Вас настав переломний момент і у вівторок у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.
Колесо фортуни
Назва карти говорить сама за себе, і 29 листопада може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.
Сімка пентаклів
Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви очікували більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро для всіх знаків, кому варто чекати на прибуток цього тижня, а хто навпаки може розоритися.