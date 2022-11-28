Таропрогноз на 29 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Деяким варто ризикнути цього дня

Вівторок, 29 листопада, стане неоднозначним днем — для одних можуть настати зміни та переломи в житті, тоді як іншим навпаки варто сповільнитись і нічого не робити.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, які сюрпризи вівторок приготував саме Вам, виберіть одну з карт:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Башта, Колесо удачі, Сімка пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Башта

Для Вас настав переломний момент і у вівторок у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Колесо фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і 29 листопада може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви очікували більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро для всіх знаків, кому варто чекати на прибуток цього тижня, а хто навпаки може розоритися.