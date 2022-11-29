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Таропрогноз на 30 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на тридцятий день листопада
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на тридцятий день листопада. Фото telegraf.com.ua

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У середу, 30 листопада, багато хто зіткнеться з конфліктами, обманом та старими проблемами.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на останній день зими. Щоб дізнатися, до чого встигнути підготуватися саме Вам, виберіть одну з карт на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Король кубків, перевернута Шістка пентаклів та перевернута Четвірка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в середу Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось цього дня, хтось із них може носити маску.

Перевернута Шістка пентаклів

30 листопада у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у Вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви попрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир із головою, щоб не зробити помилок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку за картами Таро у грудні світить кохання, а яким — розтавання.

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