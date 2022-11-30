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Таропрогноз на 1 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на перший день зими
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на перший день зими. Фото telegraf.com.ua

Деяким четвер буде краще провести у роздумах

Четвер, 1 грудня, для деяких пройде в роботі та турботах, іншим найкраще буде провести час наодинці зі своїми думками або з близькими.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Королева кубків, Королева мечів, перевернутий Повішений

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Королева кубків

Можливо, у четвер Ви схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Королева мечів

1 грудня видасться для Вас сприятливим днем у професійному та особистісному плані, вдасться добре попрацювати та вирішити багато справ.

Перевернутий Повішений

Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним. У цьому положенні карта радить приділити час духовній складовій життя і подумати, чи не настав час оновити Вашу систему цінностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у грудні.

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