Таропрогноз на 1 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Деяким четвер буде краще провести у роздумах
Четвер, 1 грудня, для деяких пройде в роботі та турботах, іншим найкраще буде провести час наодинці зі своїми думками або з близькими.
На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на малюнку нижче:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Королева кубків
Можливо, у четвер Ви схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.
Королева мечів
1 грудня видасться для Вас сприятливим днем у професійному та особистісному плані, вдасться добре попрацювати та вирішити багато справ.
Перевернутий Повішений
Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточуючих, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним. У цьому положенні карта радить приділити час духовній складовій життя і подумати, чи не настав час оновити Вашу систему цінностей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у грудні.