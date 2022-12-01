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Таропрогноз на 2 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на другий день зими
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на другий день зими. Фото telegraf.com.ua

П’ятниця буде сприятливим днем для примирення

У п’ятницю, 2 грудня, багато хто зможе налагодити і врівноважити якісь сфери свого життя, тоді як деяким все ж таки доведеться постояти за себе.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовим на другий день зими, виберіть одну з карток на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сімка мечів, П’ятірка жезлів, Сонце

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона вказує на те, що найближчим часом ситуація врівноважиться. Якщо Вас недооцінювали чи образили, 2 грудня ця проблема може вирішитись. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

П’ятірка жезлів

Ще ця карта називається Владикою боротьби, і вона попереджає, що у п’ятницю Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Сонце

Це карта переродження, духовного оновлення та готовності до нових поворотів у житті. Вірте в себе і свій успіх, — успіх буде на Вашому боці, і Ви зможете досягти всього в житті. Якщо Ви з кимось у сварці, то саме час зробити крок до примирення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив гороскоп Таро для всіх знаків на грудень 2022 року.

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