Таропрогноз на 2 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Пятница будет благоприятным днем для примирения

В пятницу, 2 декабря, многие смогут наладить и уравновесить какие-то сферы своей жизни, в то время как некоторым все же придется постоять за себя.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым на второй день зимы, выберите одну из карт на фото:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, Пятерка жезлов, Солнце

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она указывает на то, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, 2 декабря эта проблема может решиться. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Пятерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой борьбы, и она предупреждает, что в пятницу Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Солнце

Это карта перерождения, духовного обновления и готовности к новым поворотам в жизни. Верьте в себя и свой успех, — удача будет на Вашей стороне, и Вы сможете добиться всего в жизни. Если Вы с кем-то в ссоре, то самое время сделать шаг к примирению.

Напомним, ранее "Телеграф" делал гороскоп Таро для всех знаков на декабрь 2022 года.