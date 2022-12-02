Таропрогноз на 3 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Суббота окажется непростой

В субботу, 3 декабря, перед многими могут возникнуть неожиданные преграды, — также следует быть особенно осторожными со своим здоровьем.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему следует быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка жезлов, перевернутая Девятка кубков и перевернутое Солнце

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в субботу Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Перевернутая Девятка кубков

Постарайтесь не злоупотреблять спиртным и не переедать 3 декабря, это может обернуться проблемами со здоровьем. Также задумайтесь, — возможно Вы не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро на декабрь, какие знаки смогут разбогатеть до конца года.