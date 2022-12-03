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Таропрогноз на 4 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на четвертый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на четвертый день зимы. Фото telegraf.com.ua

У большинства неделя закончится на позитиве

Воскресенье, 4 декабря, некоторые будут склонны к самобичеванию, однако для большинства этот день станет на редкость удачным и благополучным.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний день недели. Чтобы узнать, что судьба уготовила именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка жезлов, Мир, перевернутый Рыцарь кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка жезлов

4 декабря Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас это отличный день, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в воскресенье Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

Перевернутый Рыцарь кубков

Будьте осторожны, в воскресенье Вас может в чем-то подстерегать обман и иллюзии. Ваша наивность и доверчивость может сыграть против Вас, и в целом Вы будете склонны больше обычного жалеть себя. Планы могут сорваться или отмениться.

Заметим, что ранее "Телеграф" также делал любовный расклад Таро на декабрь для всех знаков Зодиака.

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