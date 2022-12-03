Таропрогноз на 4 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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У большинства неделя закончится на позитиве
Воскресенье, 4 декабря, некоторые будут склонны к самобичеванию, однако для большинства этот день станет на редкость удачным и благополучным.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний день недели. Чтобы узнать, что судьба уготовила именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутая Пятерка жезлов
4 декабря Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас это отличный день, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.
Мир
Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в воскресенье Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.
Перевернутый Рыцарь кубков
Будьте осторожны, в воскресенье Вас может в чем-то подстерегать обман и иллюзии. Ваша наивность и доверчивость может сыграть против Вас, и в целом Вы будете склонны больше обычного жалеть себя. Планы могут сорваться или отмениться.
Заметим, что ранее "Телеграф" также делал любовный расклад Таро на декабрь для всех знаков Зодиака.