Таропрогноз на 5 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Неделя начнется с испытаний

В понедельник, 5 декабря, у многих могут возникнуть неожиданные препятствия на пути, однако все проблемы удастся решить, если подойти к ним с умом.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Император, Рыцарь мечей, Четверка пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Рыцарь мечей

Эта карта предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, то сможете существенно продвинуться в своих планах.

Четверка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой земной власти, и она гласит, что у Вас все выйдет так, как хочется, — но для этого нужно тщательно обдумывать каждый шаг.

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