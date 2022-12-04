Таропрогноз на 5 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що Вас чекає в понеділок
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Тиждень розпочнеться з випробувань
У понеділок, 5 грудня, у багатьох можуть виникнути несподівані перешкоди на шляху, однак усі проблеми вдасться вирішити, якщо підійти до них з розумом.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на перший день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — без зайвих роздумів виберіть одну з карток на картинці:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Перевернутий Імператор
У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушитися далі.
Лицар мечів
Ця карта передбачає раптові, несподівані події і може навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, то зможете суттєво просунутися у своїх планах.
Четвірка пентаклів
Ще ця карта називається Владикою земної влади, і вона говорить, що у Вас все вийде так, як хочеться, але для цього потрібно ретельно обмірковувати кожен крок.
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