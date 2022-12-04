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Таропрогноз на 5 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на п’ятий день зими
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на п’ятий день зими. Фото telegraf.com.ua

Тиждень розпочнеться з випробувань

У понеділок, 5 грудня, у багатьох можуть виникнути несподівані перешкоди на шляху, однак усі проблеми вдасться вирішити, якщо підійти до них з розумом.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на перший день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — без зайвих роздумів виберіть одну з карток на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Імператор, Лицар мечів, Четвірка пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушитися далі.

Лицар мечів

Ця карта передбачає раптові, несподівані події і може навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, то зможете суттєво просунутися у своїх планах.

Четвірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою земної влади, і вона говорить, що у Вас все вийде так, як хочеться, але для цього потрібно ретельно обмірковувати кожен крок.

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