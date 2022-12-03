Таропрогноз на 4 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Для більшості тиждень закінчиться на позитиві

У неділю, 4 грудня, деякі будуть схильні до самобичування, проте для більшості цей день стане напрочуд вдалим і благополучним.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на останній день тижня. Щоб дізнатися, що доля приготувала саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка жезлів, Світ, перевернутий Лицар кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка жезлів

4 грудня Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас це чудовий день, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у неділю Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде добрий день для поїздок.

Перевернутий Лицар кубків

Будьте обережні, у неділю Вас може підстерігати обман та ілюзії. Ваша наївність і довірливість може зіграти проти Вас, і в цілому Ви будете схильні більше ніж зазвичай жаліти себе. Плани можуть зірватись або скасуватись.

Зауважимо, що раніше "Телеграф" також робив любовний розклад Таро на грудень для всіх знаків Зодіаку.