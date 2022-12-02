Таропрогноз на 3 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Субота виявиться непростою

У суботу, 3 грудня, перед багатьма можуть виникнути несподівані перепони, також слід бути особливо обережними зі своїм здоров’ям.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, до чого слід бути готовим саме Вам, виберіть одну з карт на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка жезлів, перевернута Дев’ятка кубків та перевернуте Сонце

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Десятка жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що у суботу Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Перевернута Дев’ятка кубків

Постарайтеся не зловживати спиртним і не переїдати 3 грудня, це може спричинити проблеми зі здоров’ям. Також задумайтеся, можливо Ви не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки виявиться, що насправді їх легко подолати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро на грудень, які знаки зможуть розбагатіти до кінця року.