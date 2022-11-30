Таропрогноз на 1 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторым четверг будет лучше провести в размышлениях

Четверг, 1 декабря, для некоторых пройдет в работе и заботах, другим же лучше всего будет провести время наедине со своими мыслями или с близкими.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Королева кубков, Королева мечей, перевернутый Повешенный

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Королева кубков

Возможно, в четверг Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Королева мечей

1 декабря выдастся для Вас благоприятным днем в профессиональном и личностном плане, удастся хорошо поработать и решить многие дела.

Перевернутый Повешенный

Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным. В этом положении карта советует уделить время духовной составляющей жизни и подумать, не пора ли обновить Вашу систему ценностей.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в декабре.