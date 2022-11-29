Таропрогноз на 30 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Похоже, среда будет на редкость тяжелой
В среду, 30 ноября, многие столкнутся с конфликтами, обманом и старыми проблемами.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний день зимы. Чтобы узнать, к чему успеть подготовиться именно Вам, — выберите одну из карт на картинке:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутый Король кубков
В этом положении карта предупреждает, что в среду Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в этот день, — кто-то из них может носить маску.
Перевернутая Шестерка пентаклей
30 ноября у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.
Перевернутая Четверка мечей
В этом положении карта говорит, что впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака по картам Таро в декабре светит любовь, а каким — расставание.