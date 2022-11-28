Таропрогноз на 29 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Некоторым стоит рискнуть в этот день
Вторник, 29 ноября, станет неоднозначным днем, — для одних могут наступить перемены и переломы в жизни, в то время как другим наоборот стоит замедлиться и ничего не предпринимать.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, какие сюрпризы вторник приготовил именно Вам, — выберите одну из карт:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Башня
Для Вас наступил переломный момент, и во вторник в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.
Колесо фортуны
Название карты говорит само за себя, и 29 ноября может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Семерка пентаклей
Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков, кому стоит ждать прибыли на этой неделе, а кто наоборот может разориться.