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Таропрогноз на 8 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восьмой день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восьмой день зимы. Фото telegraf.com.ua

Некоторых может накрыть депрессивное настроение

Четверг, 8 декабря, у многих ознаменуется внезапными неурядицами и плохим настроением, однако с этим удастся справиться и обернуть все в свою пользу.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, выберите одну из карт на фото:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутое Солнце, Тройка кубков, перевернутая Королева кубков
Слева направо — перевернутое Солнце, Тройка кубков, перевернутая Королева кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Тройка кубков

Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.

Перевернутая Королева кубков

Четверг у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет в любви в декабре.

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