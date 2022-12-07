Таропрогноз на 8 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Некоторых может накрыть депрессивное настроение
Четверг, 8 декабря, у многих ознаменуется внезапными неурядицами и плохим настроением, однако с этим удастся справиться и обернуть все в свою пользу.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, выберите одну из карт на фото:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутое Солнце
На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.
Тройка кубков
Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.
Перевернутая Королева кубков
Четверг у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет в любви в декабре.