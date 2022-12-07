Таропрогноз на 8 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Деяких може накрити депресивний настрій

Четвер, 8 грудня, у багатьох ознаменується раптовими негараздами та поганим настроєм, проте з цим вдасться впоратися і обернути все на свою користь.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, виберіть одну з карток на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Сонце, Трійка кубків, перевернута Королева кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Трійка кубків

Друга назва цієї карти — Владика достатку, і якщо коротко, то вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то почнете почувати себе краще, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.

Перевернута Королева кубків

Четвер у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відвернутися від проблем та світу загалом за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у грудні.