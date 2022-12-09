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Таропрогноз на 10 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на десятый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на десятый день зимы. Фото telegraf.com.ua

Интуицию в субботу лучше не игнорировать

В субботу, 10 декабря, некоторые могут пострадать из-за собственных ошибок, однако другие наоборот насладятся благами жизни и вкусят радость.

Об этом говорит расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Десятка мечей, перевернутая Девятка пентаклей, Десятка пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Десятка мечей

Еще эта карта называется Владыкой великой гибели. В субботу Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Десятка пентаклей

Поздравляем, ведь второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Так что насладитесь жизнью в эту субботу.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро для всех знаков, кому повезет в любви до конца года.

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