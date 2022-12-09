Таропрогноз на 10 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Інтуїцію у суботу краще не ігнорувати

У суботу, 10 грудня, деякі можуть постраждати через власні помилки, проте інші навпаки насолодяться благами життя.

Про це говорить розклад за картами Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка мечів, перевернута Дев’ятка пентаклів, Десятка пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Десятка мечів

Ще ця карта називається Владикою великої загибелі. У суботу Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Десятка пентаклів

Щиро вітаємо, адже друга назва цієї карти — Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Тож насолодіться життям цієї суботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро для всіх знаків, кому пощастить у коханні до кінця року.