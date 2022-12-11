Укр

Таропрогноз на 12 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двенадцатый день зимы. Фото telegraf.com.ua

У большинства начало недели будет вполне успешным

Понедельник, 12 декабря, может принести некоторым плохие новости и трудности, однако большинство сможет успешно решить все проблемы в пользу счастья и радости.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Тройка кубков, перевернутое Солнце, Восьмерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Тройка кубков

Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Восьмерка мечей

В понедельник Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака может повезти в любви до конца года.

Теги:
#Прогноз Таро