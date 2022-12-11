Таропрогноз на 12 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

У большинства начало недели будет вполне успешным

Понедельник, 12 декабря, может принести некоторым плохие новости и трудности, однако большинство сможет успешно решить все проблемы в пользу счастья и радости.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Тройка кубков, перевернутое Солнце, Восьмерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Тройка кубков

Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Восьмерка мечей

В понедельник Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака может повезти в любви до конца года.