Таропрогноз на 12 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що Вас чекає в понеділок

Для більшості початок тижня буде цілком успішним

Понеділок, 12 грудня, може принести деяким погані новини та труднощі, проте більшість зможе успішно вирішити всі проблеми на користь щастя та радості.

Принаймні саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на перший день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну карту:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка кубків, перевернуте Сонце, Вісімка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Трійка кубків

Друга назва цієї карти — Владика достатку, і якщо коротко, то вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то почнете почувати себе краще, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Вісімка мечів

У понеділок Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку може повезти в коханні до кінця року.