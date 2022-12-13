Таропрогноз на 14 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Среда не у всех будет благоприятна
Среда, 14 декабря, некоторым даст возможность совершить прорыв в рабочих делах, в то время как у других наоборот могут возникнуть неприятности.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото ниже:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Перевернутое Правосудие
В среду удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.
Рыцарь пентаклей
Карта говорит, что в среду Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.
Перевернутый Туз пентаклей
Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.
Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал гороскоп Таро для всех знаков до конца месяца.