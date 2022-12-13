Таропрогноз на 14 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Среда не у всех будет благоприятна

Среда, 14 декабря, некоторым даст возможность совершить прорыв в рабочих делах, в то время как у других наоборот могут возникнуть неприятности.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото ниже:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутое Правосудие, Рыцарь пентаклей, перевернутый Туз пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутое Правосудие

В среду удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в среду Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал гороскоп Таро для всех знаков до конца месяца.