Таропрогноз на 14 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Середа не у всіх буде сприятливою

Середа, 14 грудня, деяким дасть змогу зробити прорив у робочих справах, тоді як у інших навпаки можуть виникнути неприємності.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото нижче:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Правосуддя, Лицар пентаків, перевернутий Туз пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернуте Правосуддя

У середу успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у середу Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував гороскоп Таро для всіх знаків до кінця місяця.